Verteidigung : Rückkehrerappell in Schwerin: 400 Soldaten auf Altem Garten

Zum zweiten Mal werden heute (11.00 Uhr) in Schwerin zuvor im Ausland eingesetzte Bundeswehrsoldaten mit einem öffentlichen Rückkehrerappell wieder in der Heimat begrüßt. Zu der Veranstaltung auf dem Alten Garten in der Nähe des Schlosses werden nach Angaben des Landeskommandos etwa 400 Soldatinnen und Soldaten erwartet.

von dpa

06. März 2020, 05:48 Uhr

Darunter sind Angehörige des Panzergrenadierbataillons 411 in Viereck und des Jägerbataillons 413 in Torgelow (Vorpommern-Greifswald). Diese waren für mehrere Monate in Afghanistan eingesetzt. Auch die Besatzungen des in Warnemünde beheimateten 1. Korvettengeschwaders, dessen Schiffe im Auftrag der UN vor der Küste des Libanons patrouillierten, seien in Schwerin dabei. Abordnungen anderer norddeutscher Standorte werden ebenfalls erwartet.

Solche Appelle hätten in der Vergangenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den jeweiligen Kasernen stattgefunden, hieß es. Wie bei der Premiere des öffentlichen Rückkehrerappells im Vorjahr mit rund 500 Soldaten wird erneut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Dankesworte an die Soldaten richten.

Die Auslandseinsätze dauern in der Regel vier bis sechs Monate. Die Kontingente werden im Wechsel von Einheiten gestellt, die bundesweit an verschiedenen Orten stationiert sind.