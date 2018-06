Verteidigung : Rumänische «Mircea» mit deutschen Kadetten gestartet

Das rumänische Segelschulschiff «Mircea» hat am Montagvormittag in seinen Heimathafen Constanta mit 55 deutschen Offizieranwärtern an Bord für eine große Ausbildungsfahrt abgelegt. Das teilte die Marine in Rostock mit. Die Fahrt des Dreimasters, eines Schwesterschiffes der «Gorch Fock», führt vom Schwarzen Meer durch den Bosporus zunächst nach Bari (Italien). Weitere Etappen im Mittelmeer sind Griechenland und Montenegro. Rückkehr in Constanta soll am 6. Juli sein. Eine zweite Ausbildungsfahrt mit weiteren 55 deutschen Kadetten ist von Mitte August bis Mitte September geplant.

von dpa

04. Juni 2018, 11:31 Uhr

Die deutsche Marine nutzt die «Mircea» wie bereits 2017 als Ersatz für die «Gorch Fock», die für bis zu 135 Millionen Euro aufwendig saniert und voraussichtlich im Frühjahr 2019 wieder der Marine zur Verfügung stehen wird. Die Runderneuerung des Dreimasters soll eine Nutzungsdauer über das Jahr 2040 hinaus ermöglichen.