Brände : Rund 100 000 Euro Schaden bei Erntebränden im Landesosten

Einen Schaden von mehr als 100 000 Euro haben drei Brände bei Erntearbeiten im Osten von Mecklenburg-Vorpommern verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg sagte, brachen die Feuer am Mittwoch auf Getreidefeldern im Landkreis Vorpommern-Greifswald sowie bei Schloen-Dratow östlich von Waren an der Müritz aus. Dabei wurden bei Stilow nahe Greifswald 25 Hektar Gerste vernichtet, die bei Mäharbeiten in Brand geraten waren. Bei Schloen-Dratow verbrannte eine 60 000 Euro teure Strohpresse und nahe Bömitz bei Anklam geriet eine Mulchmaschine auf einem Stoppelfeld in Brand.

von dpa

11. Juli 2019, 07:58 Uhr

In allen Fällen gab es den Polizeiangaben nach technische Ursachen. Verletzt wurde niemand. Angesichts der trockenen Witterung und hohen Waldbrandgefahr hatte Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Bauern bereits aufgerufen, ausreichend Löschwasser mit auf Felder zu nehmen und breitere Brandschneisen zu pflügen, damit Feldbrände nicht auf benachbarte Wälder übergreifen können.