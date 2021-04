Gesundheit : Rund 100 Millionen Euro für weitere Wirtschaftshilfen in MV

Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind viele Wirtschaftsbereiche von enormen Corona-Einschränkungen betroffen. Bund und Land haben bereits hunderte Millionen Euro Hilfsgelder gezahlt. Nun sollen weitere Millionen folgen.

Schwerin | Für zusätzliche Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise stellen Bund und Land weitere 100 Millionen Euro für Mecklenburg-Vorpommern bereit. Einige Hilfsprogramme werden vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie verlängert, mehrere kommen neu hinzu, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in Schwerin mitteilte. Nach Angaben eines Regierungssprechers ...

