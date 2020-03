Arbeit : Rund 150 polnische Berufspendler bei Onlineportal angemeldet

Rund 150 polnische Berufspendler haben sich bislang bei dem Ende vergangener Woche gestarteten Onlineportal registriert. Die Zahl nehme stetig zu, sagte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Landesregierung hatte zur Unterstützung für polnische Berufspendler ein Onlineportal gestartet. Nach Registrierung sollen sie dann direkt Informationen erhalten.

von dpa

30. März 2020, 13:59 Uhr

Nach Inkrafttreten einer Verordnung des polnischen Gesundheitsministers unterliegen BerufspendlerseitFreitag einer 14-tägigen Quarantäne, wenn sie nach Polen zurückreisen. Jeden Tag pendeln den Angaben aus Schwerin zufolge rund 3000 Arbeitnehmer aus der Wojewodschaft Westpommern über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern.

Laut Dahlemann ist die Pendlerzahl derzeit deutlich geringer, da Hotels und Restaurants geschlossen sind. Er betonte die Bedeutung der Arbeitskräfte für das Gesundheitssystem. Allein im Krankenhaus in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seien 18 Ärzte von der Verordnung des polnischen Gesundheitsministeriums betroffen.

Wenn die Arbeitskräfte in MV bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen sie nach Angaben der Staatskanzlei 65 Euro pro Tag. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Beschäftigten, die sich für die Dauer der polnischen Quarantäneregelungen ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Berufspendler können sich unter www.metropolregion-stettin.de informieren.