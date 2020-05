Soziales : Rund 18 Prozent der Erzieher gehören zur Corona-Risikogruppe

Rund 18 Prozent der Erzieher Mecklenburg-Vorpommerns gehören nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) zur Corona-Risikogruppe. Die Zahl sei geringer als bei den Lehrern, wo es etwa 30 Prozent seien, sagte Drese am Dienstag in Schwerin nach einer Telefonkonferenz der Landesregierung. Es werde mit den Trägern genau geschaut werden, welcher Erzieher in welchem Bereich eingesetzt werden könne.

von dpa

05. Mai 2020, 16:47 Uhr

Für die rund 4500 Kinder bei Tagesmüttern und Tagesvätern im Nordosten soll am 11. Mai die reguläre Betreuung wieder beginnen. Das hatte Drese am Dienstag angekündigt. Eine Woche später, am 18. Mai, sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dann alle 13 600 Vorschulkinder in die Kita zurückkehren können. Die Pläne sollen am Donnerstag Thema in einer Kabinettsklausur sein, bei der auch weitere Schritte des Landes aus dem Corona-Lockdown besprochen werden sollen.

Drese sagte, die Gruppen in den Kitas sollen lediglich fünf bis zehn statt der üblichen 15 Kinder umfassen und von einer festen Person betreut werden. In der Tagespflege sollen es maximal fünf Kinder in einer Gruppe sein. Mehr sind es dort aber ohnehin nicht, weil eine gesetzliche Obergrenze von fünf betreuten Kindern je Tagesmutter oder -vater gilt. Die Kinder sollen möglichst viel an der frischen Luft spielen, um das Infektionsrisiko zu verringern.