Kriminalität : Rund 350.000 Euro Schaden bei Feuer in Sankt Jürgen Kapelle

Bei einem Feuer in der Sankt Jürgen Kapelle in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Sachschaden in Höhe von rund 350.000 Euro entstanden.

Wolgast | Verletzt worden sei bei dem Brand am Sonntag niemand, teilte die Polizei mit. Da ein Fremdverschulden jedoch nicht auszuschließen sei, wurde laut Polizei eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge brannte der Dachstuhl der wegen Bauarbeiten eingerüsteten...

