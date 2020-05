Kultur : Rund 350 Anträge für Überbrückungsstipendium eingegangen

Rund 350 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben bislang einen Antrag auf ein Überbrückungsstipendium in Zeiten der Corona-Krise gestellt. Davon seien bis Ende vergangener Woche 279 bewilligt worden, wie das Kulturministerium am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. 31 Künstler hätten ihren Antrag wieder zurückgezogen.

von dpa

28. Mai 2020, 18:42 Uhr

Ein Überbrückungsstipendium ist den Angaben zufolge eine einmalige Zahlung von 2000 Euro für freischaffende Künstler und Solo-Selbstständige, die durch Absagen von Engagements im Zuge der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind.

Die Landesregierung hatte Anfang April eine millionenschwere Unterstützung für die Kultur beschlossen. Künstler, Kulturschaffende, Träger der allgemeinen und politischen Weiterbildung sowie Gedenkstätten soll mit insgesamt 20 Millionen Euro geholfen werden.