Fahrzeugbau : Rund 50 Mitarbeiter demonstrieren für Mifa-Rettung

Rund 50 Mitarbeiter des insolventen Fahrradbauers Mifa haben auf dem Werksgelände in Sangerhausen für den Erhalt der Firma demonstriert. Sie trugen am Freitagmorgen Transparente mit Aufschriften wie «Auch 130 Mitarbeiter haben eine Chance verdient» und «Die Mifa ist erst 110, wir wollen noch kein Ende sehn». In ihren Reden drückten Vertreter der IG Metall und des Betriebsrates ihre Hoffnung aus, dass das Insolvenzverfahren doch noch einen positiven Ausgang nimmt.