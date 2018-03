Ausstellungen : Rund 650 Werke bei Hobby-Kunstausstellung «Rostock kreativ»

In der Rostocker Kunsthalle ist am Donnerstag die Ausstellung «Rostock kreativ» eröffnet worden. Bis Sonntag kommender Woche können dort die Werke von 650 Hobbykünstlern betrachtet werden. Mit diesem Umfang an Werken zähle «Rostock kreativ», das zum neunten Mal veranstaltet wird, zu den größten Hobby-Kunstausstellungen in Deutschland, sagte Kunsthallenchef Uwe Neumann. Ziel der Veranstaltung sei es auch, Hemmschwellen abzubauen. Deshalb stehe die Kunsthalle, in der sonst auch Werke von weltberühmten Künstlern gezeigt werden, für die Hobbykünstler offen.

von dpa

29. März 2018, 17:07 Uhr

Es sei eine unglaublich Vielfalt an Techniken oder Motiven vertreten - «wie der Name sagt «Rostock kreativ»», sagte Neumann. Neben den Genres Malerei, Fotografie und Skulptur gibt es in diesem Jahr auch eine Sonderkategorie zum 800. Stadtgeburtstag. «Die Hobby-Künstler können mit ihrem Werk zumindest symbolisch der Stadt ein Geschenk machen», sagte Neumann. In allen Kategorien werden am Sonntag zum Ende der Ausstellung undotierte Publikumspreise vergeben. Die einzige Teilnahmebeschränkung war das Alter, die Künstler mussten älter als 18 sein.

Die meisten Werke stammen von Künstlern aus Rostock und Umgebung, es sind aber auch Künstler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern und vereinzelt auch aus anderen Bundesländern vertreten. Wie in den Vorjahren werden wieder mehr als 10 000 Besucher erwartet.