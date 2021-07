Geschichte : Rund 7,8 Mio Euro SED-Opferrente in diesem Jahr ausgezahlt

In diesem Jahr sind in Mecklenburg-Vorpommern bislang rund 7,8 Millionen Euro an anerkannte Opfer von DDR-Unrecht ausgezahlt worden.

Schwerin | Rund 3500 Menschen im Nordosten haben Anspruch auf die monatliche Opferrente, wie das Justizministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte. In diesem Jahr wurden demnach bislang rund 100 Anträge auf die Entschädigung bewilligt. „Das Unrecht aus der DDR-Zeit wirkt in diesen Schicksalen bis heute nach. Das SED-Regime als treibende Kraft für einen DDR-...

