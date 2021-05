Unternehmen : Rund eine Million Euro Prämie an Einzelhändler gezahlt

Viele Einzelhändler in Mecklenburg-Vorpommern können seit Wochen wegen der Corona-Pandemie und geltenden Beschränkungen nicht öffnen. Zahlreiche Programme sollen den Händlern helfen. Zu einem davon hat das Wirtschaftsministerium nun eine Zwischenbilanz gezogen

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern hat bislang rund eine Million Euro der sogenannten Marktpräsenzprämie an Einzelhändler ausgezahlt. Das Geld für 201 Anträge mit einem Volumen von 1,05 Millionen Euro sei überwiesen worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Demnach sind 25 Anträge noch in der Bearbeitung. Die Landesregierung hatte ...

