Wirtschaft : Russland will Nord Stream 2 bis Jahresende fertigstellen

Russland will die Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz der Widerstände aus den USA und von deutschen Umweltschützern bis Ende dieses Jahres fertigstellen.

Sankt-Peterburg | Vize-Regierungschef Alexander Nowak sagte am Donnerstag am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, dass die Arbeiten an der russisch-deutschen Gasleitung fortgesetzt würden. „Die Betreiberfirma und die beteiligten Unternehmen machen mit der Realisierung weiter“, sagte Nowak. „Wir hoffen, dass die Arbeit beendet wird – vielleicht...

