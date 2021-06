Wahlen : Sack: Haseloff Garant für CDU-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Michael Sack sieht in Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff den Garanten für den Sieg der CDU bei der dortigen Landtagswahl.

Schwerin | „Mit seinem Politikstil, der von Seriosität, Zuversicht und Bescheidenheit geprägt ist, hat er ganz offensichtlich den Nerv der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt getroffen“, erklärte Sack am Sonntag in Schwerin. Das Ergebnis zeige, dass nicht die Zeit sei für Polarisierung, Selbstinszenierung und Getöse, sagte Sack in Anspielung auf das Ergebni...

