Brauchtum : Sängerin Ute Freudenberg feiert Ostern allein zu Hause

09. April 2020, 06:31 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie wird Schlagersängerin Ute Freudenberg («Jugendliebe») Ostern in diesem Jahr allein zu Hause verbringen. «Es ist dieses Mal total anders als sonst - ich treffe keine Freunde, und ich fahre auch nicht weg», erzählte die in Weimar lebende Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie motiviere sich mit Dingen, die ihr gut täten und gesund seien: «Ich mache jeden Tag Spaziergänge, arbeite viel im Garten, drehe die Musik laut auf, tanze und singe dazu.» Das Ostergefühl will sich die 64-Jährige mit einem großen, blühenden Strauß und selbstgestalteten Eiern ins Wohnzimmer holen.