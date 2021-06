Wetter : Sahara-Hitze: 34 Grad in Hamburg und Westmecklenburg

Hitzewelle im Norden - sowohl in Hamburg als auch in Mecklenburg-Vorpommern und weiten Teilen Schleswig-Holsteins liegen die Temperaturen weit jenseits der 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt zum Wochenende vor starken Gewittern.

Hamburg | Volle Strände und Badeseen, lange Schlangen an den Eisdielen und überall schwitzende Menschen: Die tropische Hitze hat am Donnerstag auch den Tag vieler Norddeutscher bestimmt. Trotz der Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius registrierte die Polizei am Nachmittag zunächst keine Einsätze wegen der Hitze. Es sei der bislang wärmste Tag des Jahres g...

