Tourismus : Saison 2018: Campingplätze verzeichnen Übernachtungsrekord

Der heiße und trockene Sommer 2018 hat auch der Campingbranche in Mecklenburg-Vorpommern einen Übernachtungsrekord beschert. Wie der Landesverband für Campingwirtschaft am Montag berichtete, wurde auf den rund 200 Plätzen im vergangenen Jahr bei den Übernachtungen erstmals die Fünf-Millionen-Marke überschritten. Dies sei ein Plus von 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewesen.

von dpa

18. März 2019, 14:10 Uhr

Dabei sei auch die Zahl der ausländische Gäste um knapp 30 Prozent gestiegen. Neben dem guten Wetter hätten auch eine steigende Qualität und Serviceorientierung auf den Plätzen sowie ein intensiviertes Marketing zu den guten Ergebnissen beigetragen. Dies zeige sich in der vergleichsweise langen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,5 Tagen.

Zuvor hatte bereits der Landestourismusverband einen Rekord mit 30,9 Millionen Übernachtungen gemeldet.