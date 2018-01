Arbeitsmarkt : Saisonaler Anstieg der Arbeitslosenzahl in MV

Zu Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen. Im Januar registrierte die Bundesagentur für Arbeit im Nordosten 76 800 Erwerbslose. Das waren 6900 mehr als im Dezember 2017. Als Grund für den Anstieg nannte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, am Mittwoch saisonale Gründe. Die Winterruhe in Tourismus und Landwirtschaft lässt im Land die Arbeitslosenzahlen regelmäßig nach oben gehen.

von dpa

31. Januar 2018, 10:16 Uhr

Über das Jahr gesehen hält der positive Trend am Arbeitsmarkt aber an. Im Vergleich zum Januar 2017 waren in Mecklenburg-Vorpommern fast 8700 Männer und Frauen weniger ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank damit von 10,3 auf aktuell 9,3 Prozent. Für Haupt-Koopmann Grund zu der Aussage: «Der Start ins Jahr ist gelungen.» Erstmals gebe es am Jahresanfang weniger als 80 000 Arbeitslose.