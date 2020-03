Gesundheit : Saisonauftakt der Tourismuswirtschaft abgesagt

von dpa

13. März 2020, 16:56 Uhr

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist der für den 15. April in Rövershagen (Landkreis Rostock) geplante Saisonauftakt der Tourismuswirtschaft abgesagt worden. «Wir erachten es als unverantwortlich, anlässlich des Saisonauftaktes etwa 300 Gäste des öffentlichen Lebens ohne Not einer zusätzlichen Ansteckungsgefahr auszusetzen», begründete Dehoga-Landespräsident Lars Schwarz am Freitag die Absage. Gemeinsam würden nun der Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) und der Tourismusverband nach einem Ausweichtermin im August suchen.