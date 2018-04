Verkehr : Saisonstart am Flughafen Heringsdorf auf Usedom

von dpa

14. April 2018, 03:15 Uhr

Der Flughafen Heringsdorf auf Usedom startet in die neue Linienflugsaison. Am Samstag soll planmäßig der erste Lufthansa-Flieger aus Frankfurt am Main auf der Insel landen, teilte ein Flughafensprecher mit. Ab Ende April sollen dann auch Austrian Airlines, Eurowings und Skywork Passagiere aus Süddeutschland, der Schweiz und Österreich an die Ostsee bringen. Im vergangenen Jahr wurden am Flughafen Heringsdorf den Angaben zufolge insgesamt etwa 32 000 Passagiere abgefertigt. 19 600 Fluggäste hätten Linienflüge genutzt.