Verkehr : Saisonstart der Südbahn wegen Corona verschoben

Der Beginn des Saisonverkehrs auf der Südbahn wird auf die Zeit nach Ostern verschoben. Grund sind die Reisebeschränkungen infolge von Corona, wie Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag mitteilte. «Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es keine Touristen mehr bei uns im Land.» Da zu Ostern auch die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns sich nur in ihrem direkten Wohnumfeld bewegen sollen, sei entschieden worden, den Start der Südbahn zu verschieben.

von dpa

07. April 2020, 14:15 Uhr

Sobald klar ist, wann die Reisebeschränkungen gelockert werden, soll es einen neuen Starttermin geben. Möglicherweise könnten die jetzt entfallenden Verkehrstage auch im September nachgeholt werden.

Die Landesregierung, die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim sowie das Unternehmen Regio Infra Nord-Ost hatten sich Ende vergangenen Jahres darauf verständigt, die Strecken zwischen Parchim, Karow, Malchow und Waren zu erhalten und zunächst einen touristischen Saisonverkehr einzurichten. Von Ostern an sollten an den Wochenenden drei Mal täglich Züge zwischen Parchim über Karow nach Plau am See und zurück verkehren.