Verbraucher : Sanddorn-Sterben: auch Plantagen befallen

von dpa

25. Juni 2018, 11:33 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern droht nach Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein Sanddorn-Sterben. Am Hochufer von Ahrenshoop seien bereits ganze Bestände tot, sagte Backhaus am Montag in Rostock. In Teilen Rügens sowie zwischen Börgerende und Heiligendamm gebe es ebenfalls abgestorbene Sanddornsträucher. Schäden gebe es auch in den Sanddorn-Plantagen in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald. Dies sei dramatisch. «Wir müssen uns dieses Problems jetzt verstärkt annehmen», sagte Backhaus. Die genaue Ursache für das Phänomen sei noch ungeklärt. Experten des Pflanzenschutzdienstes vermuten den Angaben zufolge, dass Pilzbefall eine Rolle spielen könnte. Das Sanddorn-Anbaugebiet um Ludwigslust gehört mit rund 120 Hektar zu den größten bundesweit.