Medien : Sandmännchen-Spielzeug-Figuren bevölkern Heimatmuseum Erkner

Hunderte Sandmännchen-Spielzeug-Figuren unterschiedlicher Größe, Ausführung und Erscheinungsform werden ab Mittwoch (17 Uhr) in einer Ausstellung in Erkner (Oder-Spree) gezeigt. Die bis zum 1. März im Heimatmuseum der Stadt ausgestellten Exemplare kommen aus der Kollektion eines inzwischen verstorbenen Sammlers, der aus Erkner stammte.

von dpa

14. Januar 2020, 05:38 Uhr

Ausstellungskuratorin Heidrun Wilkening will mit der Schau nicht nur Kinder erfreuen, sondern auch Einblicke in die Geschichte der DDR-Spielzeugindustrie vermitteln. Das Sandmännchen war im November 1959 erstmals über den Bildschirm des DDR-Kinderfernsehens geflimmert. Bereits kurze Zeit später vergab der Deutsche Fernsehfunk Berlin die erste Lizenz zur Produktion von Sandmann-Spielzeugfiguren an eine traditionsreiche Puppenfirma im thüringischen Sonneberg.