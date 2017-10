Denkmäler : Sanierung mittelalterlicher Bleiglasfenster in Kenz beginnt

In Kenz bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Restaurierung von mittelalterlichen Bleiglasfenstern in der früheren Wallfahrtskirche St. Marien begonnen. Die sechs Fenster sind rund 600 Jahre alt und stellen den bedeutendsten Bestand von Bleiglasfenstern aus dem Mittelalter des Landes dar, teilte Pastor Kai Völker am Montag mit. Für die Arbeiten seien zunächst 500 000 Euro eingeplant. Neben den Fenstern sollen auch Mauerwerk und die angrenzenden Gewölbe des Chores saniert werden, wofür 250 000 Euro von verschiedenen Stiftungen und der Sparkasse Vorpommern bereitgestellt würden, hieß es.