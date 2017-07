Unfälle : Sattelzug mit Schottersteinen umgekippt: Bergung dauert

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Ein mit Schottersteinen beladener Lastwagen ist nahe Schwerin umgekippt und hat stundenlange Bergungsarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehr hatte bis in die Nacht damit zu tun, die großflächig verstreute Ladung von der Bundesstraße 106 zu holen, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug war am frühen Dienstagabend in die Leitplanke gekracht und auf die Seite gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 06:54 Uhr