Bau : ScanHaus Marlow: Über 1000 Fertighäuser verkauft

05.Jan.2018

Der Fertighaushersteller ScanHaus Marlow hat das Jahr 2017 mit einer Rekordbilanz abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Freitag in Marlow (Vorpommern-Rügen) berichtete, wurden erstmals in der 25-jährigen Firmengeschichte mehr als 1000 Häuser verkauft. Mit den genau 1003 Häusern sei ein Umsatz von 97,5 Millionen Euro erwirtschaftet worden. Dies entsprach einer Steigerung um sechs Millionen Euro, wie ScanHaus-Inhaber Friedemann Kunz sagte. 2018 soll nun die 100-Millionen-Euro-Umsatzmarke erreicht werden. ScanHaus Marlow zähle mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern von Fertighäusern in Deutschland, Musterhäuser und Vertriebsbüros stünden an bundesweit mehr als 60 Standorten.