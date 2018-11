Tiere : Schäden durch Schneechaos: Förderungsnachschlag für Zoos

Nach dem Schneechaos von Ostern mit schweren Schäden in den Tierparks in Marlow, Güstrow und Rostock hat das Land seine Hilfe weiter ausgebaut. Zusätzlich zu den knapp 2,5 Millionen Euro Förderung durch das Wirtschaftsministerium zur Reparatur der Anlagen hat nun das Umweltministerium seine Schatullen noch einmal geöffnet. Wie Minister Till Backhaus (SPD) am Freitag bei der Mitgliederversammlung des Landeszooverbandes in Stralsund sagte, erhielten der Natur- und Umweltpark Güstrow 80 000 Euro, der Zoo Rostock 30 000 Euro und der Vogelpark Marlow 250 000 Euro. Das Geld soll für die Wiederherstellung von Anlagen und Volieren sowie die Reparatur von Wegen und Sicherungseinrichtungen verwendet werden.

von dpa

30. November 2018, 13:08 Uhr

«Die 19 Zoos und Tiergärten des Verbandes sind nicht nur wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur des Landes», betonte Backhaus. Sie leisteten zusammen mit Umweltpädagogen aus 35 Einrichtungen einen wichtigen Beitrag für den Artenschutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt. «Mit Aktionen wie dem Landeszootag, Sonderveranstaltungen und Ausstellungen tragen sie dazu bei, dass die Menschen wieder ein Gefühl für den Reichtum der Natur bekommen.» Dies sei wichtig um zu begreifen, wie wichtig ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist.