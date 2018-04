Agrar : Schäfer demonstrieren am Schloss für EU-Förderung für Schafe

von dpa

12. April 2018, 13:26 Uhr

Mit einer symbolträchtigen Aktion vor dem Landtag in Schwerin haben Schäfer aus Mecklenburg-Vorpommern mehr staatliche Unterstützung für ihren Berufsstand verlangt. Sie übergaben dem Petitionsausschuss des Parlaments am Donnerstag ein von bundesweit 120 000 Menschen unterzeichnetes Forderungspapier, das auf die Wiedereinführung einer Weidetierprämie zielt. Seit der Agrarreform 2005 würden EU-Fördergelder in Deutschland nur noch flächenbezogen ausgereicht. Das benachteilige insbesondere Schäfer, die häufig über kein eigenes Land verfügten, sagte der Schäfer Detlef Mohr aus Klein Salitz (Nordwestmecklenburg), der mit seinen Kollegen vor dem Schloss demonstrierte. Ähnliche Aktionen sollte es am Donnerstag auch vor anderen Landtagen in Deutschland geben.