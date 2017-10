Hochschulen : Schareck als Rektor der Universität Rostock wiedergewählt

Der amtierende Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, ist in seinem Amt bestätigt worden. Das Wahlkonzil wählte den 64-jährigen Mediziner am Mittwochnachmittag mit «deutlicher Mehrheit» in seine dritte Amtszeit, wie Universitätssprecher Michael Vogt mitteilte. Eine genaue Stimmenanzahl wollte er nicht nennen. Offiziell unbestätigten Informationen zufolge sollen 48 Konzilmitglieder mit ja und elf mit nein gestimmt haben, sechs hätten sich enthalten. Eine Person fehlte bei der Sitzung.