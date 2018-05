Kunst : Schau des russischen Künstlerpaares Kabakov in Rostock

Mit der Schau «Two Times» des russischen Ehepaares Ilya und Emilia Kabakov ist es nach Ansicht des Chefs der Rostocker Kunsthalle, Jörg-Uwe Neumann, gelungen, Künstler von Weltruhm in der Hansestadt auszustellen. Die Kabakovs zählten zu den Stars der internationalen Kunstszene und seien bekannt für ihre Konzept- und Installationskunst, sagte Neumann am Donnerstag vor der Eröffnung der Ausstellung. Die für Rostock konzipierte Ausstellung von mehr als 200 Werken folge auf eine Retrospektive in der Tate Modern in London und eine Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. Die Ausstellung in Rostock sollte am Donnerstagabend eröffnet werden.

von dpa

17. Mai 2018, 15:54 Uhr

Die Kabakovs spielen mit gleichzeitig mit dem globalen Kunst- und Friedensprojekt «Ship of Tolerance» eine wichtige Rolle in Rostock. Das 20 Meter lange Holzschiff war in den vergangenen Wochen im Fischereihafen gebaut worden. Es wird am Samstag zum Mecklenburg-Vorpommern-Tag im Stadthafen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eingeweiht.