Kunst : Schau mit Werken von Kollwitz und Barlach sorgt für Gästeandrang

Die Bildhauerkunst von Käthe Kollwitz (1867-1945), Ernst Barlach (1870-1938) und August Gaul (1869-1921) beschert der Neustrelitzer Galerie in der Schlosskirche einen Besucherrekord. In zwei Monaten kamen mehr als 3000 Gäste in die Schau mit 26 Kunstwerken, die noch bis Ende Juli gezeigt wird, wie Kurator Raimund Hoffmann in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sagte. «Das hatten wir noch nie.» Die Besucher kommen aus ganz Deutschland, das Gros aber aus Berlin, Dresden und Hamburg. Die Ausstellung in Neustrelitz reiht sich ein in viele weltweite Aktionen, die anlässlich des 150. Geburtstags von Kollwitz am 8. Juli laufen.