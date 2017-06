Geschichte : Schicksal von Todesopfern an DDR-Grenze erforscht

Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist jetzt das Schicksal der Todesopfer an der innerdeutschen Grenze erforscht. Die Ergebnisse des Projekts sollen heute in der Berliner Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße vorgestellt werden. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird erwartet.