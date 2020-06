Schiffbau : Schiffbau-Zulieferer müssen Corona-Durststrecke überstehen

Die Schiffbau-Zulieferer sind keine sehr große Industriebranche, aber sie entwickeln Schlüsseltechnologien für einen sauberen und effizienten Schiffsverkehr. Um die Zukunft ist den Unternehmen trotz der Corona-Krise nicht bange.

von dpa

18. Juni 2020, 15:39 Uhr

Die deutschen Zulieferer für die Schiffbau- und Offshore-Industrie steuern in raue Gewässer. Wegen der Corona-Krise habe die Branche eine schwierige Zeit vor sich und könne keine Prognose für das laufende Jahr abgeben, teilte die entsprechende Arbeitsgemeinschaft (AG) im Branchenverband VDMA am Donnerstag in Hamburg mit. Grundsätzlich sei die Branche gut aufgestellt und habe nach der Durststrecke wieder positive Aussichten. «Wer mit dem Schiffbau arbeitet, der kennt Krisen», sagte der Vorsitzende der AG, Martin Johannsmann. «Wir kommen da durch.»

Vor Corona standen die Schiffbau-Zulieferer gut da und erreichten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 3,9 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Auch die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich um drei Prozent auf 64 500. Fast die Hälfte des Umsatzes entfällt auf Unternehmen in Bayern und Baden-Württemberg, weitere bedeutende Zulieferer sitzen in Nordrhein-Westfalen und den norddeutschen Bundesländern. Von der Schraube bis zum Navigationssystem und vom Schiffsdiesel bis zur elektronischen Steuerung besteht ein Schiff weitgehend aus Zulieferungen, die bis zu drei Viertel der Wertschöpfung ausmachen.

Den Zulieferern kommt somit eine Schlüsselrolle zu, damit die internationale Schifffahrt ihre Energie- und Klimaziele erreichen kann. «Wir erwarten auf längere Sicht die zügige technische Modernisierung der weltweit oft veralteten Flotte im Hinblick auf Effizienz und Umweltschutz», sagte der stellvertretende Vorsitzende der AG, Klaus Deleroi. Ein großes Thema in der Schifffahrt sei die Umstellung auf klimaneutrale Antriebssysteme. Die Branche setze im interkontinentalen Warenverkehr auf grünen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, doch gebe es noch ungelöste technische Fragen.

Zunächst müssen die Zulieferer mit den Folgen der Corona-Krise fertig werden, die gerade die Schifffahrt hart getroffen hat. Viele Frachtschiffe sind unterbeschäftigt, die Kreuzfahrtindustrie steht sogar komplett still und die Reeder haben weder Bedarf noch Finanzmittel für neue Schiffe. Die spezialisierten Werften wie die Meyer Werft in Papenburg und die Schiffbaubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern kämpfen ums Überleben.

Die Zulieferer schätzen, dass sie rund 15 bis 20 Prozent ihres Umsatzes mit Kreuzfahrtschiffen machen. «Das sagt aber nicht viel aus», sagte Johannsmann. «Bei einem Betrieb können es 100 Prozent sein, bei einem anderen nur ein Bruchteil.» Sollte es einen Impfstoff gegen das Virus geben, werde sich die Kreuzfahrtbranche schnell erholen.

Mittelfristige Prognosen von Marktforschern gehen davon aus, dass nach einem Rückgang die Schiffbauer spätestens bis 2025 wieder auf dem heutigen Produktionsniveau angelangt sind und in den dreißiger Jahren für die Branche eine Boomphase bevorsteht. Getrieben wird sie durch notwendige Erneuerungen und technologische Innovation. Neben dem Klimaschutz ist die Digitalisierung das zweite große Thema der Branche. Die Corona-Krise habe hier einen Schub ausgelöst, auch weil Service-Techniker nicht zu den Kunden reisen konnten. Analog zum Home Office gibt es auch für dieses Problem Lösungen aus der Ferne. «Wer frühzeitig in die digitalen Möglichkeiten des Teleservice investiert hat, ist jetzt im Vorteil», sagte Johannsmann.