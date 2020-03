Unfälle : Schiffskollision vor Rügen 2019: Kapitän abgelenkt

Ein Jahr nach der Kollision eines Frachters und eines Windparkversorgungsschiffes östlich von Rügen mit 15 Verletzten ist die Ursache geklärt: Die Kapitäne beider Schiffe waren dem Seeunfallbericht dänischer Behörden zufolge abgelenkt und erkannten dadurch nicht oder zu spät, dass sich die Fahrzeuge auf Kollisionskurs befanden. Der Bericht wurde am Mittwoch von der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg veröffentlicht.

von dpa

04. März 2020, 14:28 Uhr

Der Windparkversorger «World Bora» und der Frachter «Raba» waren am 19. Februar 2019 bei klarer Sicht und ruhiger See zwei Seemeilen vor Rügen mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen. Die «World Bora» fuhr in die Steuerbordseite der «Raba». Alle 15 Menschen an Bord des Offshoreversorgers wurden dabei verletzt, einige von ihnen schwer. Die «World Bora» sollte Arbeiter zum Offshore-Windpark «Wikinger» bringen.

Dem Untersuchungsbericht zufolge war der Kapitän der «World Bora» abgelenkt, weil er während seiner Wache auf der Brücke eine Hotelbuchung für einen Matrosen am Computer vornahm. Er bemerkte den Zusammenstoß erst, als er zu Boden geschleudert wurde. Der Kapitän der «Raba», der neu war und sich noch einarbeitete, war demnach durch Arbeiten am Kartentisch abgelenkt. Er realisierte zu spät, dass ein Zusammenstoß unvermeidlich sein würde und rief dann auch noch ein falsches Schiff über Funk an, um vor der drohenden Kollision zu warnen.