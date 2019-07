Unfälle : Schiffsunfall auf Malchower See

Bei einem Unfall auf dem Malchower See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind ein Fahrgastschiff und ein Charterboot vor der Einfahrt zum Stadthafen Malchow zusammengestoßen. Während der Rückwärtsfahrt des Fahrgastschiffes kam es zur Kollision mit der Yacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren zum Unfallhergang dauerten noch an. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2000 Euro.

von dpa

18. Juli 2019, 19:25 Uhr

Als das Fahrgastschiff in Waren anlegte, verlor eine 76-Jährige beim Verlassen das Gleichgewicht und fiel zwischen dem Schiff und der Kiezbrücke ins Wasser. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen an der Schulter zu. Zwei Besatzungsmitglieder retteten die Frau aus dem Wasser. Sie wurde im Müritzklinikum ambulant behandelt.