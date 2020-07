Kriminalität : Schlägerei löst SEK-Einsatz in Schwerin aus

Eine Schlägerei hat in Schwerin einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Mehrere Menschen stritten am Dienstagabend untereinander, bei der folgenden Schlägerei wurden zwei verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus, er wurde zudem von einem 29-Jährigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht.

von dpa

15. Juli 2020, 14:54 Uhr