Kriminalität : Schlag des Zolls gegen Doping-Szene im Norden

Dem Zoll ist in Norddeutschland ein Schlag gegen die Doping-Szene gelungen. Wie die Behörde am Donnerstag in Hamburg mitteilte, stellte sie mehr als 2700 Doping-Tabletten und 200 Ampullen mit Dopingmitteln sicher. Der Schwarzmarkt-Wert wurde mit rund 7000 Euro angegeben. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurden 16 Wohnobjekte durchsucht. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen zu haben. Der Einsatz von Dopingmitteln sei offenbar weit verbreitet, ergänzte ein Sprecher des Zolls.

von dpa

31. Mai 2018, 13:01 Uhr

In der Hansestadt sei auch das Lager eines vermeintlichen Rauschgifthändlers aufgespürt worden, teilte der Zoll mit. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Es wurden unter anderem Ecstasy- und 345 Potenztabletten entdeckt. Die beschlagnahmte Ware hatten einen Schwarzmarktwert von 10 000 Euro. Das Auto des mutmaßlichen Dealers im Wert von mehr als 100 000 Euro sowie 2500 Euro Bargeld wurden ebenfalls sichergestellt.