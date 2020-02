Konjunktur : Schlechte Stimmung bei norddeutschen Groß- und Außenhändlern

Die Umsätze der norddeutschen Groß- und Außenhändler sind gefallen, die Stimmung verschlechtert sich weiter. Das ist das Ergebnis der Konjunkturumfrage des Unternehmensverbandes AGA in den fünf Küstenländern, die am Freitag in Hamburg veröffentlicht wurde. Danach gingen die Umsätze im 4. Quartal 2019 real um 3,4 Prozent zurück, nachdem sie im Quartal zuvor noch minimal um 0,1 Prozent gestiegen waren. Der Stimmungsindikator reduzierte sich von 107,2 auf 103,9 Punkte, das ist der niedrigste Wert seit 2014. «Für den Groß- und Außenhandel war 2019 alles andere als optimal», sagte Verbandspräsident Hans Fabian Kruse.

von dpa

07. Februar 2020, 13:38 Uhr

Für das laufende Jahr sei für die Gesamtbranche kein Wachstum zu erwarten. Bis zur Jahresmitte erwarten nur 29 Prozent der Unternehmen steigende Umsätze und acht Prozent einen höheren Gewinn. «Wir schauen aber nicht nur pessimistisch auf das laufende Jahr», sagte Kruse. Der Importsektor habe sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt und auch der Großhandel gebe Anlass zur Hoffnung, gerade wenn er selbst importiere. Mit Personalabbau sei insgesamt nicht zu rechnen.

Der AGA Unternehmensverband vertritt rund 3500 Unternehmen in den Küstenländern, die rund 150 000 Mitarbeiter beschäftigen. Mit einem Umsatz von 288 Milliarden Euro ist der Groß- und Außenhandel eine der Schlüsselbranchen in Norddeutschland.