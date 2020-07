Umwelt : Schloss erhält Zuschuss für E-Ladestation

Das Land unterstützt den Bau von Elektro-Ladestationen nicht nur in Städten und Urlaubsregionen an der Küste, sondern auch im Hinterland. So gewährt das Energieministerium dem Unternehmen «Schloss Schmarsow» (Vorpommern-Greifswald) einen Zuschuss von knapp 23 500 Euro für den Bau einer Ladesäule, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. Die Eigentümer, die Berliner Architektin Andrea Ruiken-Fabich und der Sozialwissenschaftler Falk Fabich, betreiben auf dem einstigen Besitz ihrer Vorfahren Ferienwohnungen und organisieren Kulturveranstaltungen und Kochkurse.

von dpa

22. Juli 2020, 14:14 Uhr