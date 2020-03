Gesundheit : Schluss mit Konferenzen im Saal: Regierung telefoniert

von dpa

20. März 2020, 18:18 Uhr

Zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus soll es in der Landesregierung vorerst keine Konferenzen von Angesicht zu Angesicht mehr geben. Die Kabinettssitzung am kommenden Dienstag soll bereits per Telefon- oder Videoschalte stattfinden, wie Regierungssprecher Andreas Timm sagte. So sollen direkte Kontakte vermindert werden. In den vergangenen Tagen hatte es noch diverse direkte Konferenzen der Landesregierung mit zahlreichen Beteiligten in Schwerin gegeben - unter anderem mit Landräten, Vertretern von Sozialverbänden und Krankenhäusern.