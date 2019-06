Verkehr : Schmalspurbahn «Molli» fährt nach Hitzeschäden wieder

von dpa

26. Juni 2019, 13:31 Uhr

Hohe Temperaturen haben am Mittwoch zu Verwerfungen an den Gleisen der Schmalspurbahn «Molli» bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) und einer mehrstündigen Sperrung der Strecke geführt. Der Verkehr der dampfbetriebenen Bahn wurde am Morgen zwischen den Haltestellen Doberan Rennbahn und Heiligendamm eingestellt, hatte der Landkreis Rostock mitgeteilt. Als Ersatz verkehrten Busse. Arbeiter einer Gleisbaufirma untersuchten den Schaden und trennten den Angaben zufolge kleine Teile aus den Schienen, um sie zu entlasten. Danach konnte die Sperrung aufgehoben werden. Ab dem Mittag fuhren die Bahnen wieder normal, hieß es.