Umwelt : Schmierfett-Fund: Nord Stream 2 lässt Baggerarbeiten ruhen

Nach den Schmierfett-Funden am Greifswalder Bodden lässt der Pipelinebauer Nord Stream 2 die Baggerarbeiten für die Ostseepipeline vorerst ruhen. Wie eine Sprecherin des Umweltministeriums am Dienstag sagte, sind die Baggerarbeiten auf Initiative von Nord Stream 2 derzeit eingestellt. Sie bestätigte damit einen Bericht des «Nordkurier». Nord Stream hatte am Montag angekündigt, auch die weiteren vier im Einsatz befindlichen Baggerschiffe technisch überprüfen zu lassen. Solange diese Überprüfungen liefen, werde nicht weiter gebaggert, sagte ein Sprecher von Nord Stream 2 am Dienstag.

von dpa

29. Mai 2018, 18:50 Uhr

Der Pipelinebauer Nord Stream 2 hatte Mitte Mai in den deutschen Gewässern mit den Bauarbeiten für die umstrittene Ostseepipeline begonnen. Eine knappe Woche später wurden Schmierfett-Klumpen an mehreren Ufern des Greifswalder Boddens angespült.