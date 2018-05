Umwelt : Schmierfett-Fund: Polizei ermittelt wegen Verunreinigung

Sassnitz (dpa/mv) – Nach dem Fund von Schmierfett-Klumpen am Greifswalder Bodden ermittelt die Wasserschutzpolizei wegen Gewässerverunreinigung. Insgesamt seien am Donnerstag von fünf Schiffen Proben genommen worden, die nun durch Labor-Analysen mit den Funden am Ufer abgeglichen würden, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Sassnitz am Freitag sagte. Ermittelt werde derzeit gegen Unbekannt. Nach Angaben des Umweltministeriums würden die von den Schiffen genommenen Teilproben darüber hinaus nach umweltrelevanten Fragestellungen wie Umweltgefährdung, Arbeitsschutz und Abfallentsorgung im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt untersucht. Ergebnisse der von den Schiffen genommenen Proben liegen noch nicht vor.

von dpa

25. Mai 2018, 15:39 Uhr

Bei den Schiffskontrollen am Donnerstag waren nach Angaben des Ministeriums auf einem vom Pipelinebauer Nord Stream 2 beauftragten Baggerschiff eine Maschinen-Schmierfett-Probe sichergestellt worden, die eine ähnliche Konsistenz und Färbung aufgewiesen habe wie die zuvor am Ufer des Greifswalder Boddens und des östlichen Strelasunds angespülten, violett gefärbten Fettklumpen. Das Schiff sei umgehend außer Betrieb genommen und in den Hafen zu technischen Untersuchungen beordert worden. Die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Müller forderte am Freitag einen sofortigen Baustopp der Baggerarbeiten für die Ostseepipeline Nord Stream 2 im Greifswalder Bodden - zumindest solange, bis über die am Oberverwaltungsgericht Greifswald anhängigen Klagen entschieden sei.