Wetter : Schnee und Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Es bleibt winterlich in Mecklenburg-Vorpommern: Am Donnerstagmorgen kommt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zu stärkerem Schneefall, der im Laufe des Tages jedoch abnimmt.

Offenbach am Main | Im Osten lasse der Schnee schneller nach als im Westen. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber zwischen 0 und 2 Grad. „Da, wo es schneit, ist Glätte durch Matsch und Neuschnee möglich“, erklärte ein DWD-Sprecher. Besonders am Abend und in der kommenden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.