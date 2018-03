Kriminalität : Schneeball-Überfall in Schule in Anklam: Unterrichtsabbruch

von dpa

08. März 2018, 13:45 Uhr

Zwei junge Männer haben sich einen üblen Scherz in ihrer ehemaligen Schule in Anklam erlaubt. Die 19 und 20 Jahre alten Männer öffneten am Donnerstagvormittag die Tür eines Klassenraumes der Regionalen Schule, riefen laut «Überfall» und warfen zwei Schneebälle an die Tafel, wie die Polizei in Anklam mitteilte. Die 19 Schüler der zehnten Klasse erschraken dabei so sehr, dass der Unterricht für sie an diesem Tag abgebrochen wurde. Nach Polizeiangaben wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen, weitere Straftatbestände würden geprüft.