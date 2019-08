Telekommunikation : Schnelleres Internet für Usedomer Feriendorf

In weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns herrscht Funkstille. Weil Mobilfunkanbieter um den wenig ertragreichen ländlichen Raum oft einen Bogen machten, blieben dort weiße Flecken. Das soll sich ändern. Und schneller soll das mobile Surfen dann auch werden.

von dpa

15. August 2019, 14:45 Uhr

Der Mobilfunk-Anbieter Vodafone hat am Donnerstag auf der Insel Usedom die erste 5G-Station in Mecklenburg-Vorpommern freigeschaltet und damit die Tür in ein neues Mobilfunk-Zeitalter geöffnet. Als erstes wurde das Hotel «Wasserschloss Mellenthin» angeschlossen, in dem Gäste bislang nur langsamere Anschlüsse nutzen konnten. «Der GigaCube 5G bringt jetzt bis zu 500 Megabit pro Sekunde ins Hotel - einfach und unkompliziert per Mobilfunk», teilte Vodafone mit. Dorfbewohner, die schon Vodafone-Kunden sind, könnten ihre Verträge um 5 Euro im Monat erweitern und dann ebenfalls das ultraschnelle Netz nutzen. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, will Vodafone damit das Nutzungsverhalten in der stark vom Tourismus geprägten Region testen, um dann auch Rückschlüsse für den weiteren Netzausbau ziehen zu können. Vor allem ländliche Regionen hoffen auf schnelleres Internet durch die 5G- Frequenzen.