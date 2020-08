Notfälle : Schnitzmesser: Mann sorgt für Aufregung auf großer Fähre

Ein Mann mit einem großen Messer hat am Donnerstag für Aufregung und einen Polizeieinsatz auf einem Fährschiff von Rönne (Dänemark) nach Sassnitz-Mukran gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, hantierte der 33-jährige an Bord und in der Nähe der Rettungsboote mit dem 30 Zentimeter langen Jagdmesser herum. Der Kapitän alarmierte die Polizei und ließ den Mann von der Crew zur Seite nehmen. An Bord waren rund 400 Menschen.

von dpa

27. August 2020, 15:50 Uhr