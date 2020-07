Tourismus : Schönes Strandwetter lockt Tausende ans Wasser

Nach dem Ferienbeginn in Sachsen und Thüringen und bei ungetrübtem Strandwetter haben sich am Wochenende Tausende an der Ostsee und an den Seen in Mecklenburg-Vorpommern getummelt. Überfüllt seien die Strände aber nicht gewesen, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben viele, lange und breite Strände.» Außerdem seien immer noch weniger Touristen im Land als in den Vorjahren, da zum Beispiel Tagestouristen aus Berlin oder Hamburg aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen noch nicht nach MV kommen könnten.

von dpa

19. Juli 2020, 14:02 Uhr