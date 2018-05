Unternehmen : Scholz und Schwesig bei Unternehmer-Empfang in Parchim

von dpa

22. Mai 2018, 06:31 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) treten am Dienstag gemeinsam bei einem Unternehmer-Empfang in Parchim auf. Scholz war zuletzt kritisiert worden, weil er zu viel Augenmerk auf das Sparen lege. Auch parteiintern war der frühere Hamburger Bürgermeister und SPD-Bundesvize zuletzt unter Druck geraten. Juso-Chef Kevin Kühnert warf ihm eine schlechte Kommunikation seiner Pläne vor. Die SPD rutschte in einer Umfrage auf 16 Prozent Zustimmung ab.