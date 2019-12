Energie : Scholz verurteilt US-Sanktionen gegen Ostseepipeline-Firmen

Vizekanzler Olaf Scholz hat die US-Sanktionen gegen Unternehmen kritisiert, die am Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland beteiligt sind. «Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab», sagte der Bundesfinanzminister dem ARD-Hauptstadtstudio. Es sei sehr unverständlich und gehöre sich nicht unter Freunden, die gemeinsam in der NATO miteinander verbunden seien.

von dpa

21. Dezember 2019, 16:29 Uhr

Vor dem Hintergrund der jüngsten Verständigung zwischen Russland und der Ukraine über den Gastransit durch die Ukraine komme dies zudem zu einem falschen Zeitpunkt, sagte der SPD-Politiker: «Die Europäische Union und Deutschland haben sehr dabei mitgeholfen, dass diese Vereinbarung jetzt noch vor dem Jahresende zustande kommt. Deshalb ist das nicht nur falsch, sondern auch politisch unklug.»

Gegenmaßnahmen lehnt die Bundesregierung ab. «Es ist jetzt erstmal Sache des Unternehmens und der Unternehmen, die an dem Bau der Pipeline beteiligt sind, die nächsten Entscheidungen zu treffen. Für uns ist klar, dass wir das nicht akzeptieren werden, dass eine solche Sanktion verhängt wird, und der amerikanischen Regierung das auch bei allen Gesprächen und bei allen Gelegenheiten deutlich machen werden.» Dass die jetzt verhängten Sanktionen den Bau der Ostsee-Pipeline nachhaltig verhindern werden, hält Scholz für sehr unwahrscheinlich.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die vom US-Kongress beschlossenen Strafmaßnahmen per Unterschrift in Kraft gesetzt. Die USA versuchen, die Fertigstellung noch auf den letzten Metern zu verhindern. Washingtons «Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit» zielt auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an Gas von Russland nach Deutschland liefern. Bislang wurden nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums mehr als 2100 Kilometer des Doppelstrangs in der Ostsee verlegt. Rund 300 Kilometer fehlen noch.